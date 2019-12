Il prossimo obiettivo della Cina | diventare una potenza marittima

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Cosa manca allaper competere davvero con gli Stati Uniti? Senza ombra di dubbio Pechino deve apportare miglioramenti all’arsenale nucleare, che al momento conta 290 ordigni a fronte delle circa 8000 testate americane, e potenziare il suo apparato economico, nettamente migliore rispetto al passato ma ancora a macchia di leopardo. Ma al di là degli armamenti e del pil, c’è una caratteristica che contraddistingue in maniera netta la Casa Bianca dal Dragone. Si tratta dello status di, un titolo che può essere riconosciuto a Washington ma non ancora al governo cinese. Storicamente, Pechino è sempre stata unaterrestre e ben poco incline a dominare i mari. Oggi il mondo è cambiato, laè cresciuta a dismisura ed è a un passo dal superare i rivali americani. Per coprire l’ultimo metro il governo cinese deve però sviluppare le sue forze marittime e proiettare ...

