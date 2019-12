Il principe Filippo ricoverato | Misura precauzionale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Francesca Galici Ilè stato trasportato da Sandringham a Londra per esserepresso il King Edward VII su consiglio del medico curante. Elisabetta II potrebbe tornare a Londra È un 2019 da dimenticare quello della famiglia reale inglese, che a parte qualche lieto evento come la nascita del figlio delHarry e di Meghan Markle, non sta regalando particolari gioie alla Regina Elisabetta II. L'ultimo evento è il ricovero del, 98 anni, che in queste ore si trova presso il King Edward VII Hospital di Londra. L'uomo, consorte della regina Elisabetta II da 72 anni, già da tempo si era ritirato dalla vita pubblica. A darne annuncio è stato Buckingham Palace con un comunicato ufficiale: "Il duca di Edimburgo ha viaggiato da Norfolk questa mattina all’ospedale King Edward VII di Londra per osservazione e trattamento in relazione a una ...

