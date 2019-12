Il Planetario di Cosenza approda sulla rivista “Nature Astronomy” | pubblicato racconto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Ilcomunale ‘G.B. Amico’su Nature Astronomy,online specializzata, ultima creatura del prestigioso gruppo editoriale Nature Publishing. Punto di riferimento internazionale per quanti – studiosi, addetti ai lavori e appassionati vogliano conoscere le ricerche di più alto livello in astronomia, astrofisica e scienze planetarie – Nature Astronomy accoglie l’appassionatodel ‘Progetto Scuola’, frutto della collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Fisicittà, che fa capo al Dipartimento di fisica dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Vincenzo Carbone”. A darne notizia è il Comune di. “È proprio l’università – si legge in un comunicato – a parlare di questa esperienza, iniziata nello scorso mese di ottobre, al ...

ilquotidianoweb : Il Planetario Giovan Battista Amico approda sulla rivista Nature - pippogatto : Il Planetario di Cosenza finisce sulla rivista Nature Astronomy - CosenzaPost : Nature Astronomy racconta il planetario di Cosenza e il Progetto scuola -