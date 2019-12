Il piano degli Stati Uniti per contenere la Cina nel Mar Cinese Meridionale

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) I 3,5 milioni di chilometri quadrati del Mar, una delle zone più calde dell’intera Asia, delimitano i confini di un ring all’interno del quale si scontrano le istanze della, di numerosi vicini del Dragone e. Il motivo è semplice: oltre a comprendere al suo interno rotte commerciali affollatissime, quest’area ospita ricchi giacimenti di gas e olio. Le sue acque sono quindi cariche di tensioni a causa delle reciproche rivendicazioni di Vietnam, Filippine, Brunei, Malesia, Taiwan e, sia per quanto riguarda l’estensione dei rispettivi confini marittimi quanto per la sovranità di alcune isole. Ora che Pechino non è più un Paese povero e debole, il Dragone ha iniziato a fare la voce grossa per prendersi quello che, secondo il Partito Comunista, gli spetterebbe di diritto. Non la pensano così né gli altriasiatici della regione, ...

