Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Come già anticipato, Ilnon sarà trasmesso per tutta la settimana di Natale, ma tornerà in onda il 30e lesono davvero entusiasmanti.deciderà di compiere il grande passo di chiedere adi diventare sua moglie. Decisamente differente, invece, sarà la situazione tra Federico e Roberta. Il … L'articolo Ildal 30al 3si sposano? proviene da KontroKultura.

franbellino : Il Paradiso delle signore, trama del 30 dicembre: Roberta riceve una lettera da Federico - Blasting News Italia - helg_haper : RT @FrancescaChaouq: Eh @Pontifex_it il signore terrà conto anche di chi ha guadagnato su quelle vite, di chi le ha illusi che mettendosi a… - KontroKulturaa : Il Paradiso delle signore trame dal 30 dicembre al 3 gennaio: Salvatore e Gabriella si sposano? - -