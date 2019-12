Il papà si sente male, lui a 3 anni guida il suo giocattolo nel traffico e gli salva la vita (Di venerdì 20 dicembre 2019) La storia ha dell’incredibile e può definirsi un vero e proprio miracolo di Natale. L’eroe ha solo 3 anni e la sua arma vincente è stato un immenso amore. Si sa che i bambini agiscono per istinto, ma quello di Stefan Snowden ha anche un altro nome e si chiama ‘coraggio’. Come ha fatto un bambino di soli 3 anni a salvare la vita del padre? La storia è già virale e ha girato il mondo in pochissimo tempo. Oggi papà Marc è salvo e può continuare ad abbracciare il suo super eroe, suo figlio. Un camion giocattolo è quel che basta. Non occorre molto quando si ha uno scopo preciso: salvare la vita di papà, Per molti potrebbe sembrare una storia paranormale, ma è tutto vero ed è accaduto in Inghilterra. Stefan è salito a borso del suo camion giocattolo e ha sfidato letteralmente il traffico pur di salvare la vita del suo papà. Stefan Snowden, di 3 anni, di Twenty, ...

