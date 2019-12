Il nuovo anno di Rai1 si apre all’insegna dell’arte con “Danza con me” | il grande show di

Leggi la notizia su domanipress

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per la terza volta di seguito ildisidella grazia e della bellezza con Danza con me, ildella danza di Roberto Bolle. Appuntamento ormai tradizionale, eppure sempre diverso, Danza con me è riuscito a radunare intorno a sé un pubblico ampio e, con incredibili successi di share e di critica, fino a vincere nel 2018 il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, motivo d’orgoglio per tutta la televisione italiana. Anche quest’Danza con me torna quindi a puntare tutto sull’arte e sull’eccellenza italiana, con una miscela inedita di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno “stile Roberto Bolle” – qui non solo protagonista, ma anche ideatore e direttore artistico del format. Un cast straordinario arricchisce questa edizione di Danza con me, con ospiti ...

