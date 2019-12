Il Natale scintillante di Pandora

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilè su misura per tutte. Il brand, molto amato dal popolo femminile, riesce infatti a essere apprezzato in linea trasversale dalle donne di ogni età per la grande varietà di charms che sa deliziare i gusti delle più giovanissime, ma anche di donne e mamme. Lo stile dei gioielli, inoltre, si adatta perfettamente alle personalità più sbarazzine, ma anche a quelle più chic e raffinate. Basti pensare all’ultima collezione ispirata al colore Pantone del 2020, il Classic Blue, un blu senza tempo, elegante nella sua semplicità, proprio come lo sono gli accessoriMe. I gioielli diper il– Courtesy:E’ per questo che charm, braccali e orecchini diventano idee regalo perfette da donare alle amiche e, perché no, anche a se stesse, per valorizzare ogni giorno il proprio look con quel tocco in più che ci fa sentire sempre al ...

