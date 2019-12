Il muro atlantico cala sull’Italia (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’annuncio è di quelli che non potevano passare in ordina, specie per lo scontro che ormai da mesi aleggia sull’Italia: il Copasir, Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ha pubblicato una relazione sul 5G in cui si afferma la necessità di valutare l’esclusione delle aziende cinesi. Un messaggio importante, che arriva in un momento estremamente delicato degli equilibri geopolitici fra Cina e Stati Uniti e in cui l’Italia è uno dei terreni di scontro. La relazione del Copasir parla chiaro. L’organo presieduto da Raffaele Volpi ha stilato un documento sulla protezione cibernetica e la sicurezza informatica in cui si conferma quanto segnalato già in ambiti statunitensi, atlantici e dall’intelligence italiana. E cioè che ritiene fondate “le preoccupazioni circa l’ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, ...

