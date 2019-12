“Il mistero del Moai” | il nuovo romanzo dello scrittore Raffaele D' Orazi

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ildel Moai diD'Loe poeta vitorchianeseD'presenta “Ildel, undai tanti volti: una storia incentrata su un'antica credenza che si attualizza in moderna leggenda metropolitana, un racconto di vita quotidiana e una riflessione filosofica sul senso dell'esistenza umana. Dagli enigmi del popolo dell'Isola di Pasqua alle ricerche del protagonista Ermanno nel borgo di Vitorchiano, un avvincente viaggio neldell'unico (...) - Tribuna Libera / Libri, Recensioni

marioricciard18 : RT @maxdantoni: Devo riprendere fiato: sono appena arrivato in fondo all'articolo di Tony Blair su come rinnovare il Labour per farne un pa… - carlo_magnani : RT @maxdantoni: Devo riprendere fiato: sono appena arrivato in fondo all'articolo di Tony Blair su come rinnovare il Labour per farne un pa… - VotaSpartaco : RT @maxdantoni: Devo riprendere fiato: sono appena arrivato in fondo all'articolo di Tony Blair su come rinnovare il Labour per farne un pa… -