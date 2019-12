“Il mio sole”. Eros, dopo Marica è tutto per i figli: la foto (bellissima) mai vista prima (Di venerdì 20 dicembre 2019) Quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno avviato le pratiche della separazione, le voci sul nuovo amore di Marica, Charley Vezza, hanno decisamente segnato l’immagine pubblica dell’intera famiglia Ramazzotti. I quesiti, in questi casi, cadono direttamente sulla prole: e adesso ai figli cosa accadrà? Sicuramente la separazione tra i due avrà fatto vacillare quel barlume di rapporto che poteva in qualche modo legare Aurora a Marica, e viceversa. Per non parlare, poi, di quanto sia stato difficile, per la giovane Aurora, provare a colmare quel vuoto nel cuore del cantante, indubbiamente colpito da una profonda crisi interiore. Aurora Ramazzotti è figlia di Eros e Michelle, ma questo non significa che non abbia saputo affrontare le relazioni che i genitori hanno curato nel tempo. Per i figli, e soprattutto per loro, la separazione tra mamma e papà comporta non pochi ...

