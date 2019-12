Il ministro Speranza a Eboli: Le Regioni potranno spendere sei volte in più per personale (Di venerdì 20 dicembre 2019) “Con questa manovra di bilancio ci sono più risorse e abbiamo cambiato in modo significativo anche le regole». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di una visita effettuata questa mattina all’ospedale di Eboli (Salerno) dove i vertici della struttura gli hanno esposto le criticità legate alle carenze di personale. «Il numero di euro di risorse concrete che le Regioni potranno spendere per assumere personale, dal 2019 al 2020, nella quota aggiuntiva sale di sei volte, quindi c’è un passo avanti molto, molto significativo», ha ribadito Speranza, evidenziando le misure contenute nella Manovra in materia di sanità. “Autorizziamo le Regioni a scorrere le graduatorie sugli idonei. Autorizziamo con un’estensione dei criteri della legge Madia al 31 dicembre 2019 a stabilizzare una platea molto significativa di precari e diamo la possibilità ...

