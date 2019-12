Il ministro Lorenzo Fioramonti minaccia di nuovo le dimissioni

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dal giorno del giuramento al Quirinale, ildell'Istruzione(M5S) ha continuato a ripetere che se nella manovra economica non si fossero destinati almeno tre miliardi alla scuola, avrebbe lasciato il suo incarico. Ormai appare chiaro che questi fondi non arriveranno: non è ancora chiaro che cosa farà il titolare del Miur, ma nel frattempo sono in molti a chiedergli di rimanere.

