Il magistrato Catello Maresca premiato a Cava de’ Tirreni

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDomenica 22 dicembre 2019, presso la Parrocchia S. Alfonso, in Via G. Filangieri ade’, nell’ambito della manifestazione “Sant’Alfonso annuncia il Natale” si terrà il Premio S.Alfonso per la Legalità, che quest’anno sarà conferito al dott.della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha diretto le operazioni che nel 2011 hanno portato all’arresto del boss dell’organizzazione camorristica del clan dei casalesi Michele Zagaria, scovato all’interno di un bunker di cemento armato, costruito sotto un’abitazione di Casapesenna, dopo una latitanza di sedici anni. La serata seguirà il seguente programma: – ore 18.00: Adorazione Eucaristica – ore 19.00 scoprimento dell’antica statua restaurata di Sant’Alfonso – ore 19.15 celebrazione della Santa Messa officiata da Padre Serafino Fiore, ...

