Il M5S perde pezzi: tutti i parlamentari usciti dal Movimento (e quelli che stanno per andarsene) (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il M5S perde pezzi: tutti i parlamentari usciti dal Movimento (e quelli che stanno per andarsene) Gli ultimi in ordine cronologico sono stati i tre senatori M5S Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro, passati alla Lega lo scorso 12 dicembre. Ma dall’inizio della legislatura, a marzo 2018, c’erano già state diverse defezioni parlamentari dal Movimento Cinque Stelle, con deputati e senatori transitati verso il gruppo Misto o verso gruppi di altri partiti politici. Ad oggi, sono 14 i parlamentari M5S (6 deputati e 8 senatori) che dall’inizio della legislatura hanno abbandonato i gruppi del Movimento Cinque Stelle, a causa delle espulsioni decise dal Collegio dei probiviri, ma anche dei dissapori interni dettati dal cambio di alleato di governo ad agosto scorso e delle posizioni critiche verso la leadership del Movimento. Durante la scorsa legislatura, ad eccezione ...

