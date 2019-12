Il governo americano ha inserito Wakanda tra i suoi partner commerciali!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Dipartimento dell'Agricolturaavrebbeper errore nella lista deicommerciali nel corso di uno staff test, peccato chein realtà non esista. Ilhacomecommerciale, il tutto nonostante la nazione, in realtà, non esista. Un portavoce del Dipartimento dell'Agricolturaha spiegato che l'errore si è verificato nel corso di uno staff test. Il tracker tariffario del sito web del Dipartimento dell'Agricoltura presenta una lista dettagliata di beni che le due nazioni si scambierebbero con profitto, incluse anatre, asini e mucche. Nell'universo Marvelè la nazione fictional dell'Africa Orientale patria di Black Panther. Il paese è stato rimosso dalla lista e i media si sono sbizzarriti ironizzando sul fatto che tra le due nazioni sarebbe ...

