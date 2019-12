Il Giornale: Buffon, CR7, Ibra… il calcio è ancora un paese per vecchi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Li chiamano “vecchietti”, pure se non hanno ancora 40 anni. Per il calcio di qualche anno fa sarebbero già in pensione. E invece sono lì che saltano a due metri e mezzo d’altezza, che continuano ad essere inseguiti da mezzo mondo, che segnano e fanno segnare record. Cristiano Ronaldo, Buffon, Ibra, ma anche Palacio o Quagliarella fino allo scorso anno… “Altro che finiti!”, scrive il Giornale. Ronaldo “in barba ai quasi 35 anni (li compirà il 5 febbraio), spiccando il volo e colpendo il pallone di testa a due metri e cinquantasei da terra. Un alieno”. “Soltanto una cura del proprio fisico così maniacale poteva dargli la forza di salire lassù dove non osano gli altri calciatori”. La lista è lunga: “L’anno scorso il 36enne Quagliarella, ora fermo ad appena tre gol, salì sul trono dei marcatori, sulle orme di Luca Toni, re a ...

