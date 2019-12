Il film-concerto di Vasco Rossi su Canale5 il 30 dicembre

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ildisuarriva il 30. La data è finalmente ufficiale ed è stata annunciata dal promo dedicato dall'ammiraglia Mediaset, sulla quale sarà trasmesso l'ultimo contributo di Pepsy Romanoff al fianco del Blasco. Sold out al cinema, ilche raccoglie le emozioni del tour 2018 e 2019 sarà infatti trasmesso anche dalla tv, oltre che riversato in un DVD che sarà rilasciato il 24 gennaio 2020, anche in versione blu-ray. Le parole del regista Pepsy Romanoff Racconta il regista Pepsy Romanoff a proposito del: "L’idea è quella di portare sul grande schermo undiverso dagli altri, unrock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica" La scaletta è quella dell'ultimo biennio, nella quale ha compreso i ...

