Il Dipartimento dell'Agricoltura USA lista il Wakanda come partner commerciale (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Regno di Wakanda è tornato alla ribalta, anche se in questo caso non si tratta di un film o di un fumetto: infatti, è stato inserito nella lista dei partner commerciali dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

Leggi la notizia su mondofox

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dipartimento dell