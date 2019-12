Il coraggio dell’impresa empatica

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Oltre che espandersi, la conoscenza muta, e la mutazione è la scoperta di terre cognitive originali e, perciò, sconosciute. L’impresa nel tempo affermatasi in uno specifico campo della conoscenza ritiene che il suo dominio continuerà ad essere vincente. Questa credenza nasce dal fatto che le altre imprese dello stesso campo ne sono altrettanto convinte. Tutte cercano prove che confermino la validità e attualità delle idee legalmente protette per impedire al free rider di impossessarsene senza aver contribuito alla loro formazione. L’impresa che si ripara sotto l’ombrello del brevetto non mette in gioco la propria reputazione sfidando ‘ciò che tutti sanno essere così’. La cultura monocromatica impedisce all’impresa di vedere oltre il muro delle proprie credenze. Con i muri che sono nella mente, la protezione dei mestieri di scrivano e calligrafo impedì al mondo islamico dell’Alto ...

