Il Conservatorio di musica “Nicola Sala” di Benevento al San Carlo di Napoli

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Appuntamento eccezionale e di pregiatissimo valore artistico: ildidisarà in concerto al Teatro S.di. L’Orchestra deldisi esibirà sul palco del rinomato Teatro Sandi, per la serata “Amore e…: un gesto d’amore per l’Unitalsi”, in programma per lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 19.00. Gli studenti dell’Istituzione di Alta Formazionele sannita saranno protagonisti, affiancati dai loro maestri, con il programma “Il Cinema in Concerto”, un affascinante viaggio attraverso le più suggestive composizionili scritte per il cinema d’autore: le note di Morricone, Piovani, Mancini, Bacalov, Williams risuoneranno nella magica cornice di uno dei teatri d’opera più celebri e ricchi di storia di tutto il ...

