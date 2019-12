Il caso Gregoretti è il nuovo episodio del #salviniscappa

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel giro di un mese sapremo come si posizionerà il Senato riguardo alla richiesta di autorizzazione a procedere per sequestro di persona nei confronti dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, per ildella sua chiusura dei porti alla nave. Nel luglio scorso l’imbarcazione, che aveva preso a bordo 131 migranti salvati da un peschereccio e da un gommone, fu tenuta bloccata per diversi giorni dal Viminale nel porto di Augusta, senza consentirle di far sbarcare le persone. Il motivo stava nella ricerca di paesi europei disposti a occuparsi della loro accoglienza, condizione sine qua non per dare il semaforo verde allo sbarco. (Photo by Ivan Romano/Getty Images) Da una situazione simile Salvini ci era già passato con ilDiciotti, ma oggi le cose sono molto diverse. A livello politico, ma anche legale. Se in quell’occasione Matteo Salvini venne salvato dal ...

