Il caso dell’app per teenager che condivide foto a caso dallo smartphone (Di venerdì 20 dicembre 2019) Photo Roulette è l’applicazione diventata popolare in breve tempo che permette di giocare a indovinare a chi appartiene la foto pubblicata (immagine: Photo Roulette) Dopo il boom di popolarità ottenuto negli Stati Uniti – dove ha scalato 300 posizioni in una settimana, classificandosi al primo posto tra i giochi più scaricati dell’App Store – Photo Roulette è sbarcata anche in Italia, continuando a far parlare di sé. L’app, creata a Oslo in Norvegia da tre amici, è stata scaricata 9 milioni di volte nel 2019, ma il 70% dei download è avvenuto negli ultimi due mesi. Il gioco – disponibile gratuitamente sugli store di iOS e Android – è semplice: consiste in un quiz con cui sfidare gli amici; un utente può creare una partita sfidando fino a un massimo di 49 persone, dato che il numero massimo di partecipanti è 50. Dopo aver autorizzato l’app ad accedere alla propria galleria ...

