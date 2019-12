Il Bayern Monaco perde Lewandowski | «Sarà operato domani»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilper un breve periodo. Flick conferma: «all’inguine dopo la gara di» L’avvio di stagione di Robertè stato caratterizzato da una mole impressionante di gol. L’attaccante del, tuttavia, sfrutterà la sosta per sottoporsi a un piccolo intervento all’inguine. A confermarlo è lo stesso tecnico dei bavaresi, Flick, che in conferenza stampa ha affermato: «all’inguine subito dopo la partita di. Non vogliamore tempo. Avrà bisogno di una pausa di 10-14 giorni». Leggi su Calcionews24.com

