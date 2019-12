I volontari di Sea Shepherd domani a Napoli per il tradizionale pranzo di beneficenza

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sarà il locale O’Grin diad ospitare, per l’ormai consueto appuntamento annuale, idi Sea. Ilbenefit è in programma sabato 21 dicembre, dalle 12 alle 16, presso il locale di via Mezzocannone a. Isaranno presenti con info point e mostra fotografica a disposizione del pubblico per rispondere a tutte le domande e condividere le ultime notizie riguardo le attività svolte. Su ogni piatto del menù, 1 euro sarà devoluto aidella grande organizzazione che, da sempre, si batte per la tutela degli oceani e dei suoi abitanti. Si tratta, come sempre accade con idi Seadi un evento totalmente vegan e plastic free. Fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Seaè la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina. La flotta composta da tredici navi con a bordo equipaggi di ...

