I telefilm degli anni ' 90 americani ed italiani da ricordare

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sembra ieri da quando siamo entrati nel nuovo millennio, eppure non è affatto così. A dimostrarlo è anche l'affetto crescente verso gliNovanta, tanto vicini eppure già lontanucci. La giusta distanza per poter guardare a quanto la tv ci ha regalato in queglicon un occhio più nostalgico ed affettuoso.D'altra parte, un'intera generazione è cresciuta a suon di fantasy, sit-com (quante sit-com!) e serie tv che, proprio in quegli, hanno iniziato a sviluppare un'identità sempre più matura, aprendo di fatto la strada alla serialità capolavoroDuemila.I'90eddapubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2019 14:20.

medvi78 : Perché #TheWitcher mi fa pensare ai telefilm di italia 1 degli anni novanta? Hercules, Xena quella roba orrenda? - Liv_ing_ : @APerfectDenial_ Il fatto è che a me non convince tutta sta storia degli universi paralleli. Io credo che sia l’enn… - Andy_Windham : @neodie Ma manco nel peggior telefilm degli anni 90... Non è stato nemmeno male come film, ma la fotografia anche no -