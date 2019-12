I soliti dipendenti in malattia: domani la Funicolare Centrale chiude alle 22 (Di venerdì 20 dicembre 2019) A Napoli, ormai ontologicamente “la città piena di turisti”, il trasporto pubblico nel periodo delle feste funziona come vi spieghiamo di seguito. Si fa faticosamente un accordo con i sindacati per prolungare l’orario delle corse delle varie metro e funicolari (quando ci si riesce). Si pubblicizza l’eccezionalità del fatto facendo passare come normale la chiusura totale in pieno giorno a Natale e il 1 gennaio (come se i turisti – fosse anche solo per pranzare – non si dovessero spostare). E poi si passa all’incasso delle figuracce. Un appuntamento fisso del Natale napoletano, quest’anno persino anticipato. Informa una nota della ANM che la Funicolare Centrale domani sera, (sabato pre-natalizio) non effettuerà il prolungamento notturno fino alle ore 2, ma chiuderà alle ore 22. “perché tre dipendenti in turno domani sera hanno inviato ...

