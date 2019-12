I soldi ci sono, le bonifiche no. Veleni infiniti alla discarica di Bussi. In 12 anni realizzati solo due interventi risultati inutili. E le ultime analisi rivelano che l’inquinamento cresce (Di venerdì 20 dicembre 2019) Condannati all’inquinamento in val Pescara a causa dei gravissimi ritardi nella bonifica della discarica Montedison di Bussi sul Tirino che si spalmano in un decennio di attese persino per il via libera del ministero dell‘Ambiente all‘aggiudicazione della gara per gli interventi di risanamento, nonostante i fondi a disposizione. Le analisi dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) abruzzese confermano che a Bussi “perdura la contaminazione delle acque di falda in tutti i settori. sono state rilevate numerose eccedenze di contaminazione (Csc) particolarmente allarmanti per i composti dei solventi clorurati”. Tra le criticità, si segnala l’Esacloroetano, in valori massimi, prodotto in esclusiva nello stabilimento in provincia di Pescara. E se la reindustrializzazione è al palo, da quando la multinazionale belga Solvay ha ceduto i terreni contaminati a Bussi si aggiunge ...

