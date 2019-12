“I segni dell’Arte”, dal 27 la mostra a San Valentino Torio (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSan Valentino Torio (Sa) – È stata presentata stamani la rassegna “San Valentino Torio. I segni dell’Arte”. L’iniziativa è stata promossa e finanziata dalla Regione Campania, attraverso la Scabec, in collaborazione con il Comune di San Valentino Torio per iniziativa del Sindaco ing. Michele Strianese e dell’assessore alla cultura Pasqualina Garofalo, curata dalla direzione artistica dell’arch. Enrico Auletta che hanno partecipato all’incontro stampa con il Presidente Scabec Antonio Bottiglieri. Nell’ambito della programmazione culturale del Presidente Vincenzo De Luca per valorizzare tutti i territori campani, dal 27 dicembre al 6 gennaio, la caratteristica cittadina di provincia salernitana, celebre per la sua Infiorata e per San Valentino in Love, farà da scenario ad una rassegna natalizia incentrata a valorizzare il suo paesaggio ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : segni dell’Arte”