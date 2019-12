I peggiori incendi del 2019 | devastazione dalla Siberia all’Amazzonia

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ilche sta per chiudersi sarà forse purtroppo tristemente ricordato anche per i numerosiche hanno devastato il pianeta su ogni continente. Secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service tra il primo gennaio e il 30 novembre di quest’anno i roghi divampati ai quattro angoli del globo hanno contribuito a rilasciare nell’atmosfera terrestre circa 6.735 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Un dato che contribuisce in maniera preoccupante agli effetti del riscaldamento climatico e che consente ai ricercatori del Cams di definire il“anno di fuoco”. IdelLe analisi del Cams sono state effettuate tramite rilevazioni quotidiane di tutti gliattivi nel mondo, utilizzando il Global Fire Assimilation System per stimare la percentuale di emissioni di CO2. Secondo i ricercatori del Cams gli episodi avvenuti ...

CerriGionata : RT @sinfantino: La classifica delle migliori e peggiori province per furti, rapine, cause legali, incendi e incidenti - Mau13pol : RT @sinfantino: La classifica delle migliori e peggiori province per furti, rapine, cause legali, incendi e incidenti - marco24980 : RT @sinfantino: La classifica delle migliori e peggiori province per furti, rapine, cause legali, incendi e incidenti -