I migliori monitor 4K da gaming: quale acquistare? (Di venerdì 20 dicembre 2019) L’evoluzione dei videogiochi moderni richiede un supporto video adeguato, per questo motivo è necessario acquistare un monitor 4K in grado di offrire una qualità elevata. Questi dispositivi forniscono un’esperienza di gioco di alto livello, in grado di ottimizzare soprattutto gli sparatutto e gli RPG più complessi, con immagini fluide e dettagli iperrealistici per una sequenza video dinamica. Passare dal Full HD all’Ultra HD 4K consente di migliorare notevolmente la qualità dei giochi, valorizzando al meglio l’investimento fatto per l’acquisto della console e dei titoli. In commercio puoi trovare monitor da gaming 4K ancora abbastanza costosi, tuttavia sono presenti alcuni modelli con prezzi compresi tra 200 e 300 euro, che permettono di comprare uno schermo con un buon rapporto qualità-prezzo. In alternativa puoi optare per i device di fascia media con prezzi da 300 a 400 euro, ...

