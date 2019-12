I lividi addosso mi ricorderanno il bene che ho dato e il male che ho subito

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ci sono dei momenti della vita in cui ci sentiamo sole e abbandonate, tristi per ilche ci hanno fatto. Ci ritroviamo a guardare inel cuore e le cicatrici dell’anima, quelle ferite ci segnano e non avranno via mai più. Quand’è che abbiamo smesso di chiedere? Perché ci siamo accontentate di dare senza ricevere nulla in cambio? Eppure l’amore in ogni sua forma è scambio e reciprocità e questo davvero, non dovremmo mai dimenticarlo. E invece l’abbiamo fatto, abbiamo finto che andassecosì, chiudendo gli occhi e sbattendo contro quel muro ogni parte del nostro cuore che andava in frantumi. Perché poi tutto quello che ci è rimasto, sono iche indelebili resteranno nella memoria. Ci accontentiamo di gesti illusori, ma noi siamo donne, non formiche: le briciole non ci appartengono e meritiamo molto di più. Ci confortiamo nella convinzione che tutto sommato va...

