I dati di oltre 267 milioni di utenti Facebook sono stati esposti online

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019), Menlo Park (foto: Kim Kulish/Corbis via Getty Images)267gli utilizzatori diche hanno visto rendere pubblici i loro Id utente, numero di telefono e nome, in un database al quale si poteva accedere senza l’utilizzo di password o altri tipi di acazione. A riportare l’ennesima violazione della privacy, a cui glidisembrano oramai essersi mestamente abituati, è il report di Comparitech e del ricercatore di sicurezza Bob Dianchenko. Secondo le prove raccolte da Daichenko, ipubblicati nel serveril risultato di un’operazione di scraping illegale o dell’abuso dell’api dida parte di hacker criminali di origine vietnamita. Scraping è un termine usato per descrivere un processo in cui gli hacker adoperano dei bot automatizzati per setacciare rapidamente un gran numero di pagine web, copiando ida ciascuna di ...

