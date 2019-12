I 10 peggiori film del 2019

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Se è vero che è stata una buona annata in fatto di grandi, quasi tutti passati per un festival, quindi più vicini al cinema d’autore che a quello commerciale. È anche vero che sul versante opposto, cioè sulla riva dei pessimi, i, i più assurdi e vergognosi, c’è poco di mai sentito e molto di noto. Solitamente i titoli più brutti dell’anno sono quelli che in pochi hanno visto, magari usciti per un solo giorno, prodotti senza un perché, diretti da persone senza esperienza, di certo senza attori noti. Invece quest’anno la nostra classifica vanta nomi illustri, star e grandissimi autori che hanno compiuto passi falsi orrendi, ma anche alcuni deiche sono diventati meme e uno in particolare che era in realtà attesissimo. Il vincitore è ormai un abbonato alla top 10 dei, che stavolta ha davvero superato ogni limite guadagnandosi una vittoria a lungo ...

dantesayshitome : Io sono una rompipalle. Avermi sul divano a guardare i film dovrebbe essere classificata tra le peggiori torture - Lucaaffigi : RT @Jorahmustlive: #StarWarsRiseofSkywalker prima di essere un brutto film della saga è principalmente un pessimo film. Probabilmente uno d… - lore_masi : @hannistein Quelli sono i peggiori perché hanno la strafottenza di presentarsi come film normali invece che come es… -