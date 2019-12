Hyundai - Le novità al Ces di Las Vegas

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Laha confermato la propria presenza alla prossima edizione del Ces di Las(6-10 gennaio), annunciando l'introduzione di concept dedicati alla mobilità del futuro, dei quali, per il momento, non sono stati forniti dettagli.Un Hub per veicoli di terra e aria. Laha realizzato tre diversi progetti connessi tra loro e dedicati alla mobilità urbana: un Hub, un Personal Air Vehicle (PAV) e un Purpose Build Vehile (PBV). L'Hub rappresenta il centro nevralgico dei trasporti, dove partono e atterrano i veicoli destinati sia al trasporto aereo che a quello su strada. La guida autonoma governa i sistemi e ottimizza i tempi di trasferimento, offrendo così agli utenti un'infrastruttura efficiente e personalizzabile. Nelle prime informazioni diffuse si parla della guida autonoma come di una opzione, aprendo quindi alla possibilità di mantenere il controllo da parte degli ...

