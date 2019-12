Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’HCB Alto Adige Alperia si sveglia e torna al successo in questo turno della Erste Bank EisLiga –, infatti,agevolmente sul campo di Panaceo con il punteggio di 4-1 e pone fine ad una striscia di due ko consecutivi e di 6 sconfitte nelle ultime 9 partire. Con questa vittoriasi porta a quota 45 punti in classifica in sesta posizione, e si riavvicina alla piazza d’onore, distante solamente 4 lunghezze. A questo punto i Foxes si fermano per la vacanze natalizie, ma torneranno in campo per un vero tour de force in vista del. Saranno sul, infatti, a Santo Stefano in casa della capolista Red Bull Salisburgo, quindi sabato 28 contro Innsbruck, lunedì 30 in casa dei Dornbirn Bulldogs, quindi a Capodanno ospiteranno di nuovo il Red Bull Salisburgo. EC Panaceo VSV – HCB Südtirol Alperia 1-4. La formazione ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, EBEL 2019-2020: Bolzano passa 4-1 a Villach e prova a mettersi alle spalle il periodo negativo - ecodelchisone : Hockey ghiaccio, Valpeagle rescinde contratto con il main sponsor - LSportCH : 20 dicembre 2019… È giorno di partite in National League, eccovi le nostre curiosità! -