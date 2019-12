“Ho chiuso con lui” Cecilia Rodriguez | una decisione per lei giusta | “L’ho fatto per la

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il 19 dicembre è andata in onda su Real Time la prima puntata della nuova stagione di “Rivelo”, il programma condotto da Lorella Boccia. Personaggi famosi hanno modo, durante le puntate, di raccontarsi nel dettaglio, mettendo la vita privata sotto i riflettori e al centro di eventuali critiche. È questo il caso dell’intervista fatta a, da cui sono emersi particolari molto interessanti che riguardano, ovviamente, Andrea Iannone e Giulia De Lellis. A quanto è emerso dalle parole della bella argentina, pare che abbia deciso di allontanarsi definitivamente, ma le motivazioni andrebbero comprese più specificatamente perchè non sono del tutto chiare e, forse, anchesembra avere le idee un po’ confuse. Per comprendere meglio, è necessario approfondire quanto è emerso dall’intervista stessa. Su domanda diretta della conduttrice sul ...

