Hammamet: trama, cast e anticipazioni del film in uscita nel 2020 (Di venerdì 20 dicembre 2019) Hammamet: trama, cast e anticipazioni del film in uscita nel 2020 Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini sono protagonisti del film Hammamet, biopic dedicato alla figura di Bettino Craxi, Segretario del Partito Socialista Italiano nonché Presidente del Consiglio dei Ministri dal 1983 al 1987. Il film, diretto dal regista Gianni Amelio, sarà distribuito al cinema a partire dal 9 gennaio 2020 e avrà come oggetto centrale gli ultimi sei mesi di vita del politico italiano della Prima Repubblica. Coinvolto in una serie di scandali politici, Craxi si rifugiò in Tunisia, nella città di Hammamet, fino a quando la morte lo colse il 19 gennaio del 2000. Venti anni dopo la scomparsa del politico, Gianni Amelio mette in scena, con freddezza e drammaticità, l’ultimo periodo della vita di un uomo costretto a fuggire dal proprio Paese, circondato solo dall’incondizionato affetto di sua ...

