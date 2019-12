Haiti | scandalo Caschi Blu | abusi e stupri su bambine sotto i 14 anni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un’agghiacciante inchiesta ha messo in luce centinaia dicommessi daiBlu durante le missioni umanitarie ad. Si tratta di oltre 250 persone che come i militari dell’Onu abbiano abusato didi meno di 15, mettendole incinta per poi abbandonarle. Il report delle università Si chiama “Qualche moneta in mano per mettere un bambino dentro di te – 265 storie di bambiniani abbandonati dai padri dell’Onu“. Lo studio, che sta facendo emergere unodi portata mondiale, è stato pubblicato sulla rivista accademica Conversation. A realizzarla, Sabine Lee dell’università di Birmingham e Susan Bartels della Queens University, in Ontario.Lo studio prende le basi da oltre 2500 interviste condotte su donneane, paese che è stato teatro di una lunghissima missione umanitaria. Dal 2004 al 2017, iBlu dell’Onu sono stati presenti nel ...

