Haiti | lo scandalo sessuale che coinvolge l’Onu fa emergere un’isola dimenticata

(Di venerdì 20 dicembre 2019) di Diego Battistessa, ancora. Un luogo destinato, sembrerebbe, all’universale indifferenza, un lembo di terra dove, parafrasando Leon Gieco, Dios no alcanzó a llorar. L’ultimoin ordine di tempo è quello che riguarda l’operazione delle Nazioni Unite (Minustah – iniziata il 1° giugno 2004 a seguito della risoluzione numero S/RES/1542). Ci vorrà tempo per stabilire nei dettagli l’accaduto, ma quanto riportato questi giorni dalla ricerca della professoressa dell’Università di Birmingham, Sabine Lee, è sufficiente a stabilire che ci sono gravi responsabilità e che ancora una volta i caschi blu non hanno rispettato il codice etico dell’Onu. Era già successo in passato in altri contesti, molte, troppe volte.è in fiamme da mesi (dal 7 febbraio 2019): le proteste si sono accese molto prima delle rivolte in Cile, in Ecuador, ...

FiorellaMannoia : E io lo posto di nuovo. Tutti devono conoscere questo schifo. E non è la prima volta. Centinaia di bambini nati da… - giornalettismo : I #caschiblu accusati di aver stuprato e abusato ragazze, anche di 11, 12 e 13 anni durante la missione ad #Haiti:… - Avvenire_Nei : #Haiti Nuovo scandalo per le truppe dell'Onu: centinaia di bambini «nati da abusi» -