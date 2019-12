Hagen Von Tronje | i registi di Pagan Peak al lavoro sull' epico film

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019)Von, adattamento dell'omonimo romanzo, sarà il nuovo progetto diretto dai creatori della serieVon, il bestseller scritto da Wolfgang Hohlbein, diventerà undiretto dai creatori di, la serie andata in onda su Sky. Il progetto, sviluppato comee serie in sei episodi, sarà quindi diretto da Cyrill Boss e Philipp Stennert e sarà una re-interpretazione della saga dei Nibelunghi. Le riprese inizieranno nel 2020 e il lungometraggio affronterà le tematiche come la lotta per il potere e l'amore usato come un'arma più potente della spada.vonè un cavaliere oscuro che diventa un eroe solitario. L'ultimo dei vichinghi è un alleato delle antiche divinità e ...

