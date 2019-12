Guardiola saluta Arteta: «Doveva inseguire il suo sogno» – VIDEO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dell’addio di Arteta al Manchester City per diventare il nuovo allenatore dell’Arsenal Pep Guardiola ha parlato dell’addio del suo assistente Arteta, che ha lasciato il Manchester City per diventare il nuovo allenatore dell’Arsenal. «Ha deciso di andare all’Arsenal e quando uno ha un sogno, deve seguirlo. L’Arsenal è stato una parte importante della sua carriera, è una delle migliori squadre in Inghilterra e gli auguro il meglio. Sono abbastanza sicuro che farà un lavoro eccellente» Leggi su Calcionews24.com

