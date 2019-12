Guardia di Finanza, pubblicato il concorso per il reclutamento di 10 tenenti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 97, del 10 dicembre 2019 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del orpo, per l’anno 2019. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2019, non abbiano superato il giorno di compimento del 35esimo anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° gennaio 1984) e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale o titolo equipollente, richiesto per la specialità per la quale concorrono. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 10 gennaio 2020. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile ...

