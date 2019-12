Guardia di Finanza: nuovo concorso per il reclutamento di 10 tenenti (Di venerdì 20 dicembre 2019) Guardia di Finanza: scadrà il 10 gennaio il bando di concorso per il reclutamento di 10 tenenti del ruolo tecnico logistico-amministrativo. Sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 97, del 10 dicembre 2019 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del … L'articolo Guardia di Finanza: nuovo concorso per il reclutamento di 10 tenenti proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

Scritto da Luigi Maria Mormone

