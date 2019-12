Grigio Natale | quanto inquinano le festività

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ogni anno, gli italiani celebrano ilbuttando via tonnellate di cibo, plastica ed energia. Con un giro d’affari di 10 miliardi di euro secondo Codacons, ilè diventato un’enorme operazione di marketing che costa cara all’ambiente. Con l’arrivo delle vacanze, delle luminarie e dell’allegria, i livelli di PM10, PM2.5, No2, ozono, benzene Co ed So2 nell’aria italiana raddoppiano. Basta guardare un qualsiasi bollettino della qualità dell’aria di una città italiana per accorgersene. Oltre all’intensificazione dei viaggi in macchina dalla nonna, i principali responsabili dell’inquinamento natalizio sono la sovraproduzione alimentare e l’accelerazione della catena della grande distribuzione. Le vestigia del suo valore culturale e tradizionale risparmiano alla sorte del Black Friday, preso di mira dagli ...

