Gregoretti | Claudio Durigon smonta Giuseppe Conte | Ma cosa stava facendo il premier

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tiene ovviamente banco il caso, ultimo fronte giudiziario per Matteo Salvini, sulla cui autorizzazione a procedere il Parlamento voterà il prossimo 20 gennaio. Quanto sostengonoe Luigi Di Maio è noto: a differenza del caso Diciotti (quando il M5s esi schierarono c

Angy18508694 : RT @Libero_official: 'Ecco perché Giuseppe Conte non poteva non sapere': l'affondo di Claudio Durigon#Gregoretti #Omnibus - silvano46 : RT @Libero_official: 'Ecco perché Giuseppe Conte non poteva non sapere': l'affondo di Claudio Durigon#Gregoretti #Omnibus - Libero_official : 'Ecco perché Giuseppe Conte non poteva non sapere': l'affondo di Claudio Durigon#Gregoretti #Omnibus -