Grande Fratello VIP | Alfonso Signorini ha annunciato 3 nuovi concorrenti

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È tempo di fare il punto sulVip, il papà d tutti i reality, esteso però alle persone conosciute del mondo dello spettacolo. Come già sappiamo si parte l’8 gennaio e a condurre sarà, che sin da quando gli è stato assegnato l’incarico è diventato un po’ anche il direttore artistico, selezionando personalmente iuno per uno. Per accettare, il direttore di Chi ha posto l’unica condizione che idovevano essere «persone che la gente da casa non deve dire: “E chi è questo?”». Una missione che sembra, al momento, essere più o meno fedelmente eseguita. Ma facciamo il punto sui, dato che ci sono grandi novità delle ultime ore. Ospite di Piero Chiambretti a ‘La Repubblica delle donne’ su Rete 4, il direttore di ‘Chi’ ha confermato la presenza di tre personaggi: Adriana Volpe, Michele Cocuzza e Antonella Elia. LEGGI ANCHE: ...

