Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) GOL– Dopo la sfida tra Sampdoria e Juventus che ha visto il successosquadra di Maurizio Sarri con il punteggio di 1-2, continua il programma valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, nel match del venerdì in campo. Avvio con ritmi altissimi, per i padroni di casa gol annullato per fuorigioco all’attaccante Vlahovic. La squadra di Fonseca continua a giocare un calcio bellissimo, Pellegrini inizia l’, passaggio per Zaniolo che crossa in mezzo,non sbaglia e supera Dragowski. Finito? Macchè. Altra grandedi Zaniolo che si procura un calcio di punizione,per lo 0-2. In basso ecco il. Otra vez Lorenzo Pellegrini frotó la lámpara, metió un gran pase a Zaniolo yla clavó. Asíya le gana aen Firenze. ESPN pic.twitter.com/E5oVDN3B6u — Maxi Friggieri ...

sportface2016 : #FiorentinaRoma, il video del gol di #Dzeko - fedesa28 : RT @M_Prestisimone: La giocata di Lorenzo Pellegrini sul gol di Dzeko domani sera in prima serata su Sky Arte. #FiorentinaRoma - CalcioWeb : Gol #Dzeko, azione fantastica della Roma contro la Fiorentina poi #Kolarov pennella [VIDEO] - -