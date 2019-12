Gli sportivi italiani più seguiti sui social | la classifica Valentino Rossi in testa

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è lo sportivo italiano più seguito suinetwork. Il Dottore si è confermato inalla graduatoria stilata da OsservatorioVip che somma i vari follower degli atleti su Facebook, Twitter, Instagram: il nove volte Campione del Mondo tocca il numero esorbitante di 26,7 milioni di seguaci complessivi. Si tratta di numeri davvero strepitosi per il celeberrimo centauro di Tavullia che a 40 anni suonati è ancora in pista e si lancia verso una nuova stagione, forse l’ultima della sua gloriosa carriera in MotoGP visti i risultati ottenuti nel 2019. L’alfiere della Yamaha ha staccato abbondantemente Mario Balotelli (22,6 milioni), l’attaccante del Brescia è sempre al centro dell’attenzione più per le sue gesta extra-calcistiche che per le prestazioni comunque complessivamente discrete offerte in campo. La top-10, escluso il già citato ...

rvespa5 : RT @flauraUSPP: Gli atleti di #poliziapenitenziaria del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ora al salone d'onore del #coni riceve gli elogi del… - giornali_it : Vuoi conoscere le #UltimeNotizie #Sportive? La #PrimaPagina odierna del #CorriereDelloSport è ora consultabile... e… - Matteo_Gioiella : RT @flauraUSPP: Gli atleti di #poliziapenitenziaria del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ora al salone d'onore del #coni riceve gli elogi del… -