Gli Sdraiati film stasera in tv 20 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Gliè ilin tv venerdì 202019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Gliin tv:e scheda USCITO IL: 23 novembre 2017GENERE: CommediaANNO: 2017REGIA: Francesca Archibugi: Claudio Bisio, Antonia Truppo, Cochi Ponzoni, Donatella Finocchiaro, Gigio Alberti, Barbara Ronchi, Gaddo Bacchini, Carla Chiarelli, Federica Fracassi, Gianluigi Fogacci, Sandra CeccarelliDURATA: 103 Minuti Gliin tv:Giorgio Selva (Claudio Bisio) è un celebre giornalista televisivo stimato dai colleghi e apprezzato dal pubblico. Si occupa del figlio diciassettenne Tito in alternanza con la ex moglie Livia, un architetto. Tito è un adolescente pigro che ama trascorrere le giornate con gli amici e cerca di evitare in ogni modo ...

SpettacolandoTv : #Glisdraiati | questa sera in prima tv su Rai 3 -